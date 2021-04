Formazioni ufficiali Juventus-Napoli | recupero Serie A 2020-2021

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Laospita ilall’Allianz Stadium neldella 3^ giornata diA, match rinviato a inizio stagione per l’impossibilità dei campani a presenziare a Torino con tanto di assegnazione a tavolino ai bianconeri poi revocata dal Collegio di Garanzia presso il Coni. Appuntamento alle 18.45: la squadra di Pirlo cerca i tre punti per rilanciarsi dopo il ko interno col Benevento e il deludente pareggio con il Torino, mentre la squadra di Gattuso cerca conferme dopo la vittoria sul Crotone. Le: in attesa: in attesa SportFace.

Advertising

Fantacalciok : Serie A, Juventus-Napoli: le formazioni ufficiali del match - Calciodiretta24 : Serie A, Juventus-Napoli: le formazioni ufficiali del match - MondoPrimavera : Tra poco in campo Pro Vercelli e Renate??? Segui LIVE ?? il recupero di #Primavera3 ???? - ALDOHANS6 : RT @Tomas1374: @FrancescaJuve2 @capuanogio son già uscite le formazioni ufficiali di #InterSassuolo ? facciamo il confronto tra gli indispo… - Calciodiretta24 : Inter – Sassuolo, le formazioni ufficiali del match -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

PROBABILIRAVENNA CESENA Le probabilidella sfida tra Ravenna e Cesena ... dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quoteche sono state fornite. Il ...Ledi Juventus - Napoli del 7 aprile 2021: incontro valevole per il recupero della terza giornata di Serie A, calcio d'inizio alle 18.45. TORINO - Tra poco faranno il loro ingresso ...La Juventus ospita il Napoli all’Allianz Stadium nel recupero della 3\^ giornata di Serie A, match rinviato a inizio stagione per l’impossibilità dei campani a presenziare a T ...Formazioni ufficiali e aggiornamenti in diretta della sfida tra Pistoiese e Juventus U23 valida per il recupero della trentunesima giornata di Serie C 2020/21 IL TABELLINO DI PISTOIESE – JUVENTUS U23 ...