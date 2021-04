Dybala e il ritorno al gol | “Grande vittoria | sono molto contento”

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Pauloha esultato così su Instagram per ladella Juventus, ma anche per ilin campo e al gol contro il Napoli: “”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo(@paulo) Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Sempre a proposito di prodezze individuali, nella ripresa il secondo gol per la Juve è arrivato dal mancino di, alin campo dopo il festino - gate che l'aveva visto protagonista ...Commenta per primo Unin campo tanto atteso non poteva fornire un copione banale. Pauloè tornato e l'ha fatto alla grande, all'interno di una giornata non priva di colpi di scena . In ordine sparso: un gol ...L'ultima presenza di Dybala con la maglia bianconera risaliva al 10 gennaio 2021, mentre l'ultimo gol in campionato risaliva addirittura al 3 gennaio, contro l'Udinese. Il ritorno di Dybala potrebbe ..."Finalmente una vittoria da #juventus con gioco fluido e veloce, grinta, determinazione nei contrasti, aiuto reciproco e bellissime giocate con il classico gol @Cristiano e la gioia ...