Denise Pipitone | la mamma Piera Maggio dice basta | la rabbia dei genitori

Advertising

stanzaselvaggia : Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di pietà e ribrezzo. - Agenzia_Ansa : Il legale della mamma di Denise Pipitone: ottenuta la cooperazione dall'avvocato di Olesya. 'A questo punto parteci… - pomeriggio5 : ?? ULTIM'ORA sul caso Denise Pipitone Il conduttore del programma russo ha scritto: 'Quale sarà il vero nome di Ole… - zazoomblog : Chi è Olesya Rostova? La 20enne russa è Denise Pipitone? Oggi la verità in diretta tv - #Olesya #Rostova? #20enne… - Emanuele4Music : Olesya Rostova non è Denise Pipitone, le ultime news sulla bambina scomparsa da Mazara del Vallo -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

La notizia tanto attesa è arrivata: il test sul sangue di Olesya Rostova , la 21enne russa in cerca della propria madre naturale e che si ipotizza possa essere, la bambina scomparsa diciassette anni fa da Mazara del Vallo, in Sicilia, è stato effettuato. Il DNA della giovane è stato messo a confronto con quello di Piera Maggio , mamma di ...Anche nel caso di, le forze dell'ordine seguirono come prima pista quella nomade, come ricordato dall'avvocato di famiglia, Giacomo Frazzitta. La 20enne russa è? ...Sebbene al momento non vi siano fonti certe, pare che la giovane russa non sia Denise Pipitone. Da oltre una settimana non si parla d’altro che della possibilità che Denise Pipitone sia stata finalmen ...«Olesya Rostova è solo un'attrice in cerca di visibilità»: l'ipotesi choc nel video su Instagram. Un'attrice pronta a tutto pur di arrivare alla fama ingaggiata dalla tv russa per interpretare la ...