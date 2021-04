De Zerbi polemico: “Era rigore, Irrati non mi piace come arbitro” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato così dopo il ko con l’Inter ai microfoni di DAZN, soffermandosi sull’episodio del secondo gol nerazzurro: “Per me è rigore, ma sento dire che è caduto con le ginocchia, Raspadori cerca di non cadere, ma se tiri quello è un movimento innaturale. Irrati non mi piace come arbitro, come non mi piacciono alcuni giocatori non mi piacciono alcuni arbitri”. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roberto De, tecnico del Sassuolo, ha parlato così dopo il ko con l’Inter ai microfoni di DAZN, soffermandosi sull’episodio del secondo gol nerazzurro: “Per me è, ma sento dire che è caduto con le ginocchia, Raspadori cerca di non cadere, ma se tiri quello è un movimento innaturale.non minon mi piacciono alcuni giocatori non mi piacciono alcuni arbitri”. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

gxallavichx : De Zerbi polemico sul rigore - iodiuba : Sassuolo, De Zerbi: “Covid? Se le ASL bloccano partite per 4-5 positivi spiegatemi perché…” - infoitsport : Sassuolo, De Zerbi polemico: 'Se le ASL di Torino e Milano bloccano le partite per 4-5 positivi, non dev'essere cos… - ipposuperstar : #Amici20 però Rudy Zerbi che da anni fa lo stesso personaggio fastidioso e polemico è di una noia infinita #chenoia - MCalcioNews : De Zerbi polemico: 'Assurdo che ci accusino di aver falsato il campionato' -