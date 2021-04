Covid, un anno dopo siamo ancora al punto di partenza? (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il marzo del 2021 sul fronte dell’emergenza Covid è stato un mese importante: per la prima volta si è potuta tracciare una comparazione su base annuale. E questo perché la pandemia nel nostro Paese ha iniziato a far vedere i suoi effetti a partire dal marzo del 2020. Dati a confronto, quello che emerge è InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il marzo del 2021 sul fronte dell’emergenzaè stato un mese importante: per la prima volta si è potuta tracciare una comparazione su base annuale. E questo perché la pandemia nel nostro Paese ha iniziato a far vedere i suoi effetti a partire dal marzo del 2020. Dati a confronto, quello che emerge è InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Covid anno Covid Francia, è record di ricoveri in terapia intensiva Si tratta del numero più alto di pazienti ricoverati in terapia intensiva dall'inizio dell'anno, come ha riferito il ministero della Salute francese. Sono invece 3.131 i pazienti malati di Covid - 19 ...

Capitan Bittarello racconta il centenario Quinto: "Una famiglia con tanti stimoli e obiettivi" ... il clima, dal presidente al più piccolo dei bambini, è di forte unione e in un anno come questo ...per trasmetterci i valori in un momento di difficoltà come quello che attraversiamo a causa del Covid -...

Un anno di rapporti Covid Quotidiano Sanità Covid, palestre: in fumo 2 miliardi di € e oltre 200mila disoccupati nel 2020 Nel 2020 in Italia, causa covid e conseguenti restrizioni, la perdita economica del settore delle palestre ammonta ad oggi a 2 miliardi di euro con oltre 200 mila professionisti senza un lavoro stabil ...

Pochi, malpagati, senza contratto: in una lettera la rabbia dei lavoratori sociosanitari Il Coordinamento Cisl Funzione Pubblica della Asl Toscana Centro denuncia "La situazione sempre più pesante in cui si trova a lavorare il personale degli ospedali e delle strutture sanitarie" ...

