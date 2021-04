Covid: Giani, 'In Toscana 937 nuovi casi, tasso positivi al 3,44%' (Di mercoledì 7 aprile 2021) Firenze, 7 apr. - (Adnkronos) - "I nuovi casi registrati in Toscana sono 937 su 27.269 test di cui 11.971 tamponi molecolari e 15.298 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 3,44% sul totale dei tamponi e del 12,2% sulle prime diagnosi". Lo annuncia su Twitter il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Firenze, 7 apr. - (Adnkronos) - "Iregistrati insono 937 su 27.269 test di cui 11.971 tamponi molecolari e 15.298 test rapidi. Ildeiè del 3,44% sul totale dei tamponi e del 12,2% sulle prime diagnosi". Lo annuncia su Twitter il presidente della, Eugenio, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus.

