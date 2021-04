Ultime Notizie Roma del 06-04-2021 ore 18:10 (Di martedì 6 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid Oggi c’è stata una riunione tra i tecnici dell’Arpa il Ministero della Salute su eventuali indicazioni da dare per l’uso di astrazeneca anche se per una decisione in questo senso si dovrà attendere il pronunciamento delle Ma entro giovedì valutando se esiste una correlazione tra vaccino e casi di trombosi secondo il Sottosegretario alla salute sileri è possibile che lei ma ne limiti l’uso a certe categorie l’Italia intanto torna due colori sono il rosso e 11 in arancione torna alla scuola 5,3 milioni di studenti sei tu Dieci 80% del personale scolastico è stato vaccinato la politica il faccia a faccia tra Enrico Letta e Matteo Renzi è durato 40 minuti i due secondo Fonti del Nazareno hanno convenuto sul fatto che ora lo sforzo prioritario di mettere quello di supportare ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid Oggi c’è stata una riunione tra i tecnici dell’Arpa il Ministero della Salute su eventuali indicazioni da dare per l’uso di astrazeneca anche se per una decisione in questo senso si dovrà attendere il pronunciamento delle Ma entro giovedì valutando se esiste una correlazione tra vaccino e casi di trombosi secondo il Sottosegretario alla salute sileri è possibile che lei ma ne limiti l’uso a certe categorie l’Italia intanto torna due colori sono il rosso e 11 in arancione torna alla scuola 5,3 milioni di studenti sei tu Dieci 80% del personale scolastico è stato vaccinato la politica il faccia a faccia tra Enrico Letta e Matteo Renzi è durato 40 minuti i due secondo Fonti del Nazareno hanno convenuto sul fatto che ora lo sforzo prioritario di mettere quello di supportare ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Covid: crollo test e positivi,421 morti. Guariti oltre 3 mln Crollano i positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di un numero ridotto di test a Pasquetta, comunque più che a Pasqua, ma le vittime giornaliere sono ancora 421. I guariti in compenso superano i 3 milioni da inizio epidemia. ...

Covid: 7.767 positivi, 421 vittime. Con appena 112.962 test Sono 112.962 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 102.795, oltre 10 mila in meno. Il tasso di positività è del 6,9%, ...

Coronavirus, ultime notizie: Figliuolo, domani in arrivo 1,5 milioni di dosi Pfizer. Ambulanti, ... Il Sole 24 ORE Pochi tamponi e contagi al ribasso. Lopalco: “Troppi 70 morti in una settimana” L’avvio della settimana post festività porta in dote 5.759 test e 475 nuovi casi positivi di cui 90 nel Leccese. Altre 15 vittime, ma il conteggio complessivo degli ultimi sette giorni è ancora sconfo ...

Serie A, Juventus-Napoli: i convocati di Gennaro Gattuso Finalmente la partita viene recuperata, nonostante i 3 casi di positività all'interno del gruppo squadra bianconero.

