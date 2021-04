Pentathlon | Coppa del Mondo Sofia I 2021 | dieci azzurri in gara per la prima delle due tappe bulgare

Leggi su oasport

(Di martedì 6 aprile 2021) Prosegue il circuito delladeldimoderno: a, in Bulgaria, si terrà da domani, mercoledì 7, a domenica 11 aprile ladi dueconsecutive, che andranno a definire i partecipanti alle Finali di metà maggio in calendario a Szekesfehervar (Ungheria). Infatti per determinare i 36 qualificati sia tra gli uomini che tra le donne verranno utilizzati i migliori tre risultati tra quelli ottenuti da ciascun atleta tra le due, quella disputata a Budapest, in Ungheria, a fine marzo e quella andata in scena a Il Cairo, in Egitto, nel 2020,dello stop forzato per l’emergenza globale.gliin: rispetto a Budapest, sede della ...