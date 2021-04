Parlare di “catcalling” fa così paura agli uomini perché mette in discussione alla radice il patriarcato (Di martedì 6 aprile 2021) Lo confesso. Dopo anni in cui ho a che fare coi social e ho letto più o meno ogni genere di commento, pensavo di essere ormai vaccinato al benaltrismo, a quelli che “il problema è un altro”, a chi ti dice che “ci sono cose più gravi” (c’è sempre qualcosa di più grave), a chi pretende che ti occupi di questo, di quello, che parli di quell’altro, tutto meno una cosa: quello di cui hai appena parlato nel post. È come un riflesso condizionato, ormai, quasi un istinto automatico di protezione che scatta nella testa di migliaia di persone, spaventate di guardare in faccia una realtà che preferirebbero ignorare, scacciare via o anche semplicemente allontanare dal proprio orizzonte interiore. perché, quando se la trovano davanti, finiscono per doverci fare i conti. Lo abbiamo visto esplodere in maniera lampante nel dibattito attorno al catcalling e ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Lo confesso. Dopo anni in cui ho a che fare coi social e ho letto più o meno ogni genere di commento, pensavo di essere ormai vaccinato al benaltrismo, a quelli che “il problema è un altro”, a chi ti dice che “ci sono cose più gravi” (c’è sempre qualcosa di più grave), a chi pretende che ti occupi di questo, di quello, che parli di quell’altro, tutto meno una cosa: quello di cui hai appena parlato nel post. È come un riflesso condizionato, ormai, quasi un istinto automatico di protezione che scatta nella testa di migliaia di persone, spaventate di guardare in faccia una realtà che preferirebbero ignorare, scacciare via o anche semplicemente allontanare dal proprio orizzonte interiore., quando se la trovano davanti, finiscono per doverci fare i conti. Lo abbiamo visto esplodere in maniera lampante nel dibattito attorno ale ...

Franpesca_ : @giubby85 @ciorancore Si ce la prendiamo davvero. Sentirsi in diritto di urlare per strada ciao bella/che bel culo/… - Lu_Jentu : Non è vero. Vedo che parlare per giorni di #catcalling è servito a ben poco. - wenderwall : Sei insistente e fai paura? È stalking. Fai commenti per strada inappropriati e non richiesti? È catcalling. Metti… - riverpoptate : se non avete avuto i brividi durante tutto il video per il TERRORE di quello che sarebbe potuto succedere non perme… - RedGlow : @codeclysm eh raga basta parlare di catcalling c'è la guerra. -