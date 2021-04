Meteo, un fronte di aria fredda invade l’Italia: ecco le principali conseguenze (Di martedì 6 aprile 2021) Un nuovo fronte di aria fredda proveniente dal Nord Europa penetra con forza in Italia determinando un ritorno al clima di febbraio con pioggia, vento forte e temporali: queste le principali previsioni Meteo per martedì 6 aprile secondo i dati ufficiali di Protezione Civile ed Aeronautica Militare. Partiamo dal bollettino del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile emesso la sera di Pasquetta e valido fino alle 23:59 del 6 aprile. E’ attivo un avviso di Meteo avverso per ventri di burrasca con possibili mareggiate sulle coste del Tirreno e dell’Adriatico. E’ inoltre attiva un’allerta Meteo di colore giallo sulle Marche e sull’Abruzzo. In arrivo venti di burrasca da Nord a Sud, con mareggiate lungo le coste esposte. Leggi l’avviso di ... Leggi su ck12 (Di martedì 6 aprile 2021) Un nuovodiproveniente dal Nord Europa penetra con forza in Italia determinando un ritorno al clima di febbraio con pioggia, vento forte e temporali: queste leprevisioniper martedì 6 aprile secondo i dati ufficiali di Protezione Civile ed Aeronautica Militare. Partiamo dal bollettino del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile emesso la sera di Pasquetta e valido fino alle 23:59 del 6 aprile. E’ attivo un avviso diavverso per ventri di burrasca con possibili mareggiate sulle coste del Tirreno e dell’Adriatico. E’ inoltre attiva un’allertadi colore giallo sulle Marche e sull’Abruzzo. In arrivo venti di burrasca da Nord a Sud, con mareggiate lungo le coste esposte. Leggi l’avviso di ...

enrydamy : RT @3BMeteo: Il fronte freddo ha raggiunto l'Italia a partire dalla Alpi. Situazione LIVE e previsioni #meteo prossime ore #6aprile http… - karda70 : #Meteo, un fronte di #aria #fredda invade l’#Italia: ecco le principali conseguenze #Previsioni #6aprile #Ambiente… - 3BMeteo : Il fronte freddo ha raggiunto l'Italia a partire dalla Alpi. Situazione LIVE e previsioni #meteo prossime ore… - infoitinterno : Meteo, fronte freddo in arrivo dall’Artico: coda d’inverno in tutta l’Italia - tweetnewsit : PREVISIONI METEO domani 6 aprile 2021: nuovo maltempo in arrivo sull'Italia, grazie alle correnti artiche -