LIVE Musetti-Novak 5-0, ATP Cagliari in DIRETTA: l’azzurro domina il match. Al servizio per il primo set (Di martedì 6 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-0 BREAK Musetti!!!!! La bravura dell’azzurro e la passività dell’austriaco ci hanno regalato sin qui una partita senza storia. Bravo al 19enne nativo di Carrara. 40-A primo scambio prolungato, Novak prova una palla corta, Musetti trova una buona voleé prima di chiudere con lo smash. Palla break per l’azzurro. 40-40 Musetti manovra da fondo campo col dritto, Novak è costretto a correre a destra e a sinistra e alla fine sbaglia. 40-30 Rovescio lungo linea devastante di Musetti!!!!!! 40-15 Novak prova il serve and volley ma la demi-volée è sbagliata e Musetti trova comodamente il passante. 40-0 L’austriaco spinge bene con il ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-0 BREAK!!!!! La bravura dele la passività dell’austriaco ci hanno regalato sin qui una partita senza storia. Bravo al 19enne nativo di Carrara. 40-Ascambio prolungato,prova una palla corta,trova una buona voleé prima di chiudere con lo smash. Palla break per. 40-40manovra da fondo campo col dritto,è costretto a correre a destra e a sinistra e alla fine sbaglia. 40-30 Rovescio lungo linea devastante di!!!!!! 40-15prova il serve and volley ma la demi-volée è sbagliata etrova comodamente il passante. 40-0 L’austriaco spinge bene con il ...

