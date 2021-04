L'Italia dopo l'assurda pausa pasquale accelera sui vaccini: a oggi 11 milioni di dosi (Di martedì 6 aprile 2021) L'Italia ce la sta mettendo tutta per somministrare più dosi possibili ed arrivare a quella fatidica soglia del mezzo milione di vaccini inoculati al giorno. Tra penuria di dosi disponibili e ... Leggi su globalist (Di martedì 6 aprile 2021) L'ce la sta mettendo tutta per somministrare piùpossibili ed arrivare a quella fatidica soglia del mezzo milione diinoculati al giorno. Tra penuria didisponibili e ...

Advertising

lauraboldrini : No alla richiesta di cambiare i giudici. No alla liberazione. Sì ad altri 45 giorni di detenzione per #Zaki, dopo 1… - lorepregliasco : Importante ricordarlo: dopo Natale il lockdown in UK è stato molto più duro delle chiusure in Italia, a differenza… - ilriformista : “Fino a quando, Italia, continuerai a perseguitare i socialisti?”, il j’accuse di @bobocraxi dopo il ‘caso Del Turc… - tosovale : RT @GiovyDean: 15 secondi (QUINDICI) dopo questo Tweet #Bottura mi ha bannato. Quello che segnava i nomi dei #ristoratori che partecipavano… - italiadeidolori : RT @italiadeidolori: Aggiornamento. Dopo l'accoglimento della denuncia presso la Corte dell'Aia, in Israele si chiede di aprire un'indagin… -