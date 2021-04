Francobolli rari | uno vale fino a 300 000 euro | potreste diventare ricchi!

Advertising

caltabarbs : RT @tg2rai: 60 anni fa l'emissione del mitico #GronchiRosa, uno dei più celebri e rari francobolli italiani, valutato migliaia di euro...tu… - tamermedia : RT @tg2rai: 60 anni fa l'emissione del mitico #GronchiRosa, uno dei più celebri e rari francobolli italiani, valutato migliaia di euro...tu… - SalvatoreMaior3 : RT @tg2rai: 60 anni fa l'emissione del mitico #GronchiRosa, uno dei più celebri e rari francobolli italiani, valutato migliaia di euro...tu… - CALEMANR : RT @tg2rai: 60 anni fa l'emissione del mitico #GronchiRosa, uno dei più celebri e rari francobolli italiani, valutato migliaia di euro...tu… - Artamia : RT @tg2rai: 60 anni fa l'emissione del mitico #GronchiRosa, uno dei più celebri e rari francobolli italiani, valutato migliaia di euro...tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Francobolli rari

Inews24

C'è chi colleziona monete, chi spille, chi, chi ancora figurine Molto diffuso da noi è ... Un settore che muove anche una certa economia, visto il valore di alcuni volumi ormai molto, ...Attualmente la mia collezione è custodita in un posto sicuro.' Hai anche degli annulli dimoltoquotati dai collezionisti filatelici in modo molto alto! 'Sì, molti collezionisti ...Ci sono alcuni francobolli che vi faranno diventare ricchi. Tra i più rari al mondo, valgono fino a 300.000 euro ...Il 6 aprile è una data importante per i collezionisti di francobolli. Il giorno dell’emissione, avvenuta nel 1961, del ’Gronchi rosa’, il più raro e desiderato esemplare dell’intera emissione ...