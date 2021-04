Dieta dopo Pasqua per depurarti dagli stravizi delle feste (Di martedì 6 aprile 2021) Pancia gonfia, digestione rallentata, senso di pesantezza: sono alcuni dei sintomi con i quali potresti trovarti a fare i conti dopo le feste Pasquali. Una giornata totalmente proteica, con l’esclusione di cibi ad alto contenuto di carboidrati, come pasta, pane e cereali, e aerofagici quali le verdure a fiore e a foglia verde, può aiutarti a ridurre il disagio e a diminuire il gonfiore addominale. I cibi consigliati Cosa portare in tavola, dunque? Lo abbiamo chiesto al dott. Corrado Pierantoni, medico specialista in endocrinologia e malattie del ricambio e nutrizionista clinico a Lanciano (Ch). “Via libera alle proteine – consiglia l’esperto – da scegliere preferibilmente tra quelle magre. Per una giornata, invece, rinunciamo a pane, pasta e altri alimenti ricchi di carboidrati, compresi frutta e verdura. Riducendo drasticamente ... Leggi su dilei (Di martedì 6 aprile 2021) Pancia gonfia, digestione rallentata, senso di pesantezza: sono alcuni dei sintomi con i quali potresti trovarti a fare i contileli. Una giornata totalmente proteica, con l’esclusione di cibi ad alto contenuto di carboidrati, come pasta, pane e cereali, e aerofagici quali le verdure a fiore e a foglia verde, può aiutarti a ridurre il disagio e a diminuire il gonfiore addominale. I cibi consigliati Cosa portare in tavola, dunque? Lo abbiamo chiesto al dott. Corrado Pierantoni, medico specialista in endocrinologia e malattie del ricambio e nutrizionista clinico a Lanciano (Ch). “Via libera alle proteine – consiglia l’esperto – da scegliere preferibilmente tra quelle magre. Per una giornata, invece, rinunciamo a pane, pasta e altri alimenti ricchi di carboidrati, compresi frutta e verdura. Riducendo drasticamente ...

