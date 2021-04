Denise Pipitone, giallo sull'annuncio dei risultati del test di Olesya: il tweet del conduttore russo (Di martedì 6 aprile 2021) e Olesya Rostova , l'ora della verità. Presto si potrebbe sapere la verità sulla storia della piccola Denise Pipitone. Il programma 'Lasciali Parlare', in onda sul Primo Canale russo, mostrerà i primi ... Leggi su leggo (Di martedì 6 aprile 2021) eRostova , l'ora della verità. Presto si potrebbe sapere la veritàa storia della piccola. Il programma 'Lasciali Parlare', in onda sul Primo Canale, mostrerà i primi ...

Advertising

stanzaselvaggia : Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di pietà e ribrezzo. - Agenzia_Ansa : Il legale della mamma di Denise Pipitone: ottenuta la cooperazione dall'avvocato di Olesya. 'A questo punto parteci… - pomeriggio5 : Siamo in onda con #Pomeriggio5, partiamo subito con le ultimissime notizie sul caso Denise Pipitone. Queste le pa… - haarryshandss : RT @SamuelMontegra1: “Io non lo so come andrà a finire. Forse non lo saprò mai. Ma io ti aspetterò sempre. Non ho mai smesso di aspettarti”… - SelvaStefa : RT @chilhavistorai3: +++ #Denise Pipitone: “Parteciperò alla trasmissione della tv russa”. A “Chi l’ha visto?” l’avvocato Giacomo Frazzitta… -