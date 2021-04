Covid | Zampa | ' scontri pericolosi | non strumentalizzare chi in difficoltà'

Advertising

svirgola2 : @botafogo_p @info_zampa @MelgerTina @PMO_W @mazzettam @robertdolci @StalinZio @GeneraleCujkov @petronillarusso… - StalinZio : RT @svirgola2: @info_zampa @GeneraleCujkov @botafogo_p @MallardGio @Simo_Fiore @PMO_W @pin_klo @StalinZio @MelgerTina @Pierorezzacapa @mari… - AndreaSALIERI1 : RT @GeneraleCujkov: @info_zampa @Simo_Fiore @PMO_W @pin_klo @svirgola2 @MallardGio @StalinZio @MelgerTina @Pierorezzacapa @marioerdrago @ma… - StalinZio : RT @GeneraleCujkov: @info_zampa @Simo_Fiore @PMO_W @pin_klo @svirgola2 @MallardGio @StalinZio @MelgerTina @Pierorezzacapa @marioerdrago @ma… - zampa_qua : @Freedom03661447 infatti...so che cè PARAGONE con i ristoratori ,partite iva ecc...in che condizioni i hanno fatto… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Zampa

La Sicilia

Lottiamo insieme contro ilnon contro chi lo combatte' lo ha scritto su Twitter Sandra, sottosegretaria alla salute... rimosso per manifesta inutilità dall'arsenale delle armi contro il. E' di qualche giorno fa ... tanto da suscitare le lamentele dell'allora sottosegretario alla salute Sandra. Il call ...Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Gli scontri e i tafferugli sono pericolosi e incomprensibili ad un tempo. Contrapporre le scelte fatte per contrastare la pandemia alla sopravvivenza economica delle attivi ...Il turno di Pasqua della Serie C girone C, originariamente previsto integralmente per la giornata di sabato 3 aprile, avrà invece termine il 21 aprile, data in cui è previsto il recupero di Foggia-Mon ...