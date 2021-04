Come Facebook sta aiutando le vaccinazioni nel mondo (Di martedì 6 aprile 2021) Anche Facebook farà la sua parte nella campagna vaccinale. Mark Zuckerberg ha annunciato che le sue piattaforme principali, incluso Instagram e WhatsApp, daranno un’accelerata concreta nella lotta alla pandemia. L’obiettivo è quello di permettere agli iscritti di poter prenotare la propria dose direttamente sull’app del social network più popolare del mondo: “Abbiamo fornito informazioni autorevoli sul Covid a oltre 2 miliardi di persone” – ha spiegato Zuckerberg – “ma oggi, poiché l’accesso ai vaccini si espande, vogliamo andare ancora oltre e puntiamo a favorire la vaccinazione di circa 50 milioni di persone”. Il colosso di Menlo Park ha così deciso che la meticolosa strategia di contrasto alle fake news doveva essere affiancata da un’azione più concreta. In questi giorni, sull’app di Facebook si sta lavorando alla creazione di uno ... Leggi su wired (Di martedì 6 aprile 2021) Anchefarà la sua parte nella campagna vaccinale. Mark Zuckerberg ha annunciato che le sue piattaforme principali, incluso Instagram e WhatsApp, daranno un’accelerata concreta nella lotta alla pandemia. L’obiettivo è quello di permettere agli iscritti di poter prenotare la propria dose direttamente sull’app del social network più popolare del: “Abbiamo fornito informazioni autorevoli sul Covid a oltre 2 miliardi di persone” – ha spiegato Zuckerberg – “ma oggi, poiché l’accesso ai vaccini si espande, vogliamo andare ancora oltre e puntiamo a favorire la vaccinazione di circa 50 milioni di persone”. Il colosso di Menlo Park ha così deciso che la meticolosa strategia di contrasto alle fake news doveva essere affiancata da un’azione più concreta. In questi giorni, sull’app disi sta lavorando alla creazione di uno ...

