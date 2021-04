Borsa: Milano chiude positiva, lettera su Terna (Di martedì 6 aprile 2021) Le nuove stime del Fondo monetario, che ha rivisto al rialzo la view sull’economia globale, permettono alle borse europee di consolidare i guadagni. Già positivi in scia dei nuovi record registrati in avvio di settimana dai mercati azionari USA, i listini del Vecchio continente hanno capitalizzato l’ottimismo in arrivo da Washington, dove gli esperti del Fmi stimano per il 2021 un incremento del Pil globale di 6 punti percentuali. Indicazioni positive anche per il nostro Paese, che nell’anno corrente dovrebbe registrare un aumento della ricchezza prodotta del 4%, un punto percentuale in più rispetto alla stima precedente. Sul Ftse Mib, che si è fermato a 24.761,12 punti (+0,21%), spiccano gli acquisti su Leonardo e CNH Industrial, in rialzo rispettivamente dell’1,65 e dell’1,66 per cento. Giornata di guadagni anche per Inwit (+2,93%, top performer del paniere principale), Campari ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 aprile 2021) Le nuove stime del Fondo monetario, che ha rivisto al rialzo la view sull’economia globale, permettono alle borse europee di consolidare i guadagni. Già positivi in scia dei nuovi record registrati in avvio di settimana dai mercati azionari USA, i listini del Vecchio continente hanno capitalizzato l’ottimismo in arrivo da Washington, dove gli esperti del Fmi stimano per il 2021 un incremento del Pil globale di 6 punti percentuali. Indicazioni positive anche per il nostro Paese, che nell’anno corrente dovrebbe registrare un aumento della ricchezza prodotta del 4%, un punto percentuale in più rispetto alla stima precedente. Sul Ftse Mib, che si è fermato a 24.761,12 punti (+0,21%), spiccano gli acquisti su Leonardo e CNH Industrial, in rialzo rispettivamente dell’1,65 e dell’1,66 per cento. Giornata di guadagni anche per Inwit (+2,93%, top performer del paniere principale), Campari ...

