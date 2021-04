Agguato nella notte, colpi d’arma da fuoco contro due minorenni (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte, intorno all’una, i carabinieri della compagnia Napoli Stella sono stati allertati dal personale medico del Vecchio Pellegrini, dove poco prima erano arrivati due minori di 14 e 15 anni, feriti alle gambe da colpi di arma da fuoco. Le ferite sono state ritenute guaribili in 15 e 12 giorni. Ai Carabinieri hanno raccontato di essere stati vittime di un tentativo di rapina nella zona “Vergini” del rione Sanità. Indagini in corso per ricostruire dinamica dell’evento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta, intorno all’una, i carabinieri della compagnia Napoli Stella sono stati allertati dal personale medico del Vecchio Pellegrini, dove poco prima erano arrivati due minori di 14 e 15 anni, feriti alle gambe dadi arma da. Le ferite sono state ritenute guaribili in 15 e 12 giorni. Ai Carabinieri hanno raccontato di essere stati vittime di un tentativo di rapinazona “Vergini” del rione Sanità. Indagini in corso per ricostruire dinamica dell’evento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

