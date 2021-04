Ultime Notizie Roma del 05-04-2021 ore 19:10 (Di lunedì 5 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio potrebbe essere convocato prossima settimana la cabina di regia del governo per programmare possibile riapertura di alcune attività dopo il 20 aprile sulla base di un eventuale miglioramento dei dati epidemiologici il provvedimento si apprende da fonti di governo dovrebbe essere contenuto in una delibera da approvare in consiglio dei ministri su questa linea sono le regioni che nell’incontro col premio draghi per i fondi ricoveri nella stessa giornata in sede di conferenza stato-regioni chiederanno di fornire prospettive settori chiusi valutando aperture subito dopo il 20 aprile e per mettere da maggio la ripartenze di attività in stand-by da troppo tempo come le palestre nella rilevazione di ieri 326 vittime per il covid 18 positivi il tasso di positività salsette 1% le vaccinazioni ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio potrebbe essere convocato prossima settimana la cabina di regia del governo per programmare possibile riapertura di alcune attività dopo il 20 aprile sulla base di un eventuale miglioramento dei dati epidemiologici il provvedimento si apprende da fonti di governo dovrebbe essere contenuto in una delibera da approvare in consiglio dei ministri su questa linea sono le regioni che nell’incontro col premio draghi per i fondi ricoveri nella stessa giornata in sede di conferenza stato-regioni chiederanno di fornire prospettive settori chiusi valutando aperture subito dopo il 20 aprile e per mettere da maggio la ripartenze di attività in stand-by da troppo tempo come le palestre nella rilevazione di ieri 326 vittime per il covid 18 positivi il tasso di positività salsette 1% le vaccinazioni ...

Advertising

fanpage : ?? Il dottor Bassetti rassicura: 'I benefici di AstraZeneca superano ampiamente i rischi' - fanpage : La Serbia apre alla vaccinazione di massa, ma non solo per i suoi cittadini - sole24ore : #Coronavirus: Uk, dal 9 #tamponi gratis per tutti due volte a settimana. #Pregliasco: «Restrizioni servono, mantene… - zazoomblog : Veronika Logan ricordate quando era la dottoressa Chiara Bonelli in Vivere? Le ultime notizie sull’attrice -… - VALDIRANTONIOC1 : RT @MarcosQuezado1: Nel carcere di Reggio Emilia il 50% dei detenuti è positivo. Gran Bretagna: i morti in 24 ore sono 10 -