Torino, nuova positività all’interno del gruppo squadra: il comunicato (Di lunedì 5 aprile 2021) nuova positività in casa Torino. Il club granata riferisce che il contagiato è un calciatore della prima squadra: il comunicato Il Torino ha comunicato di aver riscontrato una nuova positività in casa granata. Si tratta di un calciatore della prima squadra: il comunicato. «Il Torino Football Club comunica che, nel corso dei costanti esami previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore della prima squadra. Il tesserato, in accordo con le Autorità sanitarie, è già stato posto in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata. Il Torino FC continuerà a seguire l’iter previsto ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 aprile 2021)in casa. Il club granata riferisce che il contagiato è un calciatore della prima: ilIlhadi aver riscontrato unain casa granata. Si tratta di un calciatore della prima: il. «IlFootball Club comunica che, nel corso dei costanti esami previsti dal protocollo in vigore, è emersa laal Covid-19 di un calciatore della prima. Il tesserato, in accordo con le Autorità sanitarie, è già stato posto in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata. IlFC continuerà a seguire l’iter previsto ...

Advertising

Zipnews : 'Metropolitana di Torino, quasi tutto pronto per l’inaugurazione della nuova tratta: il 15, 19 o 20 aprile' #zipnews - dlalli569 : RT @TorinoNews24: In onda su Rai 1 la nuova fiction girata a Torino - “Una città che incanta”... - antoninorusso64 : RT @TorinoNews24: In onda su Rai 1 la nuova fiction girata a Torino - “Una città che incanta”... - TorinoNews24 : In onda su Rai 1 la nuova fiction girata a Torino - “Una città che incanta”... - grecben : Il derby della Mole ha messo a nudo i tanti difetti della Juventus di Pirlo e dato nuova linfa al Toro, in corsa pe… -