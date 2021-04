Terremoto | dodici anni dopo L' Aquila ricorda le vittime

(Di lunedì 5 aprile 2021) AGI - L'le 309del sisma che la notte tra il 5 e 6 aprile 2009 colpì il capoluogo d'Abruzzo e altri 56 comuni. A causa delle norme emanate per contenere il contagio da Covid-19 per il secondo anno consecutivo non si è svolta la fiaccolata, si legge in una nota del comune. Alle 18 si è tenuta, nella chiesa di Santa Maria del Suffragio, una celebrazione liturgica officiata dall'arcivescovo della città dell', cardinale Giuseppe Petrocchi, nel corso della quale è stata data lettura dei nomi delledel sisma. Successivamente il primo cittadino, Pierluigi Biondi, ha pronunciato una breve discorso. Immediatamente, con il prefetto, Cinzia Torraco, e il cardinale, ha reso omaggio alle lapidi delledel...

...fiaccolata notturna tra le strade della città per ricordare i 309 morti del sisma che colpì... Perch proprio la tragedia dele l'anno caratterizzato dal Coronavirus sono entrambi eventi ...Quella parte della città che attraversiamo, dopo ilera diventata 'Zona Rossa' e adesso, ... non ci sono più le radici, non ci sono più i punti di riferimento e a stento - dopoanni - ...Immediatamente dopo, con il prefetto, Cinzia Torraco, e il cardinale, ha reso omaggio alle lapidi delle vittime del terremoto nella Cappella della memoria situata all’interno della chiesa. Alle 21 da ...La ricostruzione post terremoto è quasi completa sul fronte privato, meno su quello pubblico. Anche quest'anno anniversario in zona rossa, niente fiaccolata ma candele alle finestre per non dimenticar ...