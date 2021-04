Serie B, il Monza si ferma ancora: Brocchi in bilico? Ecco la decisione del club brianzolo (Di lunedì 5 aprile 2021) Uno a uno. E' questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio Brianteo.Terza partita di fila senza vittorie per il Monza che, dopo il pareggio contro il Pescara, vede allontanarsi la vetta della classifica di Serie B. A passare in vantaggio è stata proprio la squadra di Cristian Brocchi al minuto 23, con Frattesi che ha anticipato tutti sul primo palo, spedendo di testa il pallone in rete. Poi, al 72', l'1-1 di Ceter.Nonostante l'ennesimo risultato deludente, il Monza - secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com - avrebbe deciso di andare comunque avanti con Brocchi. Nessun cambio in panchina, dunque, al momento. In caso di un nuovo risultato negativo contro l'Ascoli, gara in programma sabato, il club brianzolo potrebbe pensare alla svolta. ... Leggi su mediagol (Di lunedì 5 aprile 2021) Uno a uno. E' questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio Brianteo.Terza partita di fila senza vittorie per ilche, dopo il pareggio contro il Pescara, vede allontanarsi la vetta della classifica diB. A passare in vantaggio è stata proprio la squadra di Cristianal minuto 23, con Frattesi che ha anticipato tutti sul primo palo, spedendo di testa il pallone in rete. Poi, al 72', l'1-1 di Ceter.Nonostante l'ennesimo risultato deludente, il- secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com - avrebbe deciso di andare comunque avanti con. Nessun cambio in panchina, dunque, al momento. In caso di un nuovo risultato negativo contro l'Ascoli, gara in programma sabato, ilpotrebbe pensare alla svolta. ...

