Morta dopo AstraZeneca, ora fate qualcosa. Il dramma della prof di 32 anni di Genova: conferma inquietante, chi è a rischio (Di lunedì 5 aprile 2021) Nuove ombre su AstraZeneca, non ce l'ha fatta l'insegnante di 32 anni di Genova: la donna è Morta a causa dell'emorragia cerebrale innescata da una trombosi, pochi giorni dopo essere stata vaccinata con il siero anglo-svedese. Era stata ricoverata all'Ospedale San Martino del capoluogo ligure sabato 3 aprile, mentre si era sottoposta al vaccino il 22 marzo. I familiari della giovane insegnante hanno acconsentito alla donazione degli organi. Secondo il governatore della Liguria Giovanni Toti, "non vi sono correlazioni dirette" tra la vaccinazione e la tragedia, "questo ci hanno detto i medici dopo un primo esame. Ci saranno le analisi del caso. Ogni settimana Aifa vigila comunque sui vaccini e sulle reazioni avverse e se ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Nuove ombre su, non ce l'ha fatta l'insegnante di 32di: la donna èa causa dell'emorragia cerebrale innescata da una trombosi, pochi giorniessere stata vaccinata con il siero anglo-svedese. Era stata ricoverata all'Ospedale San Martino del capoluogo ligure sabato 3 aprile, mentre si era sottoposta al vaccino il 22 marzo. I familiarigiovane insegnante hanno acconsentito alla donazione degli organi. Secondo il governatoreLiguria GiovToti, "non vi sono correlazioni dirette" tra la vaccinazione e la tragedia, "questo ci hanno detto i mediciun primo esame. Ci saranno le analisi del caso. Ogni settimana Aifa vigila comunque sui vaccini e sulle reazioni avverse e se ...

TgrSicilia : E' morta Augusta #Turiaco, la docente di musica in coma per una trombosi pochi giorni dopo che le era stato sommini… - LaStampa : Messina, è morta la docente ricoverata dopo la vaccinazione con AstraZeneca - alberto62x : RT @RosellaLara19: Spiace dirlo oggi ma l'insegnante di Genova è morta. Penso alla sua famiglia che non può festeggiare la Pasqua. Troppo… - primaopoitorna : RT @LaNotiziaTweet: L’insegnante di 32 anni ricoverata a Genova per una trombosi dopo il vaccino AstraZeneca è morta - Dystar924 : 'Dopo mio zio è morta anche mia madre, ma voi De Gregori e canzonette ad oltranza, la tua signorina, il tuo Smokey… -