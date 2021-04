Miriam Candurro, tra carriera e vita privata: chi è suo marito (Di lunedì 5 aprile 2021) , e quanti figli ha la coppia, sono davvero una famiglia bellissima. La stiamo ammirando ad Un posto al sole, vestire i panni di Serena, in coppia con Filippo Sartori, interpretato da Michelangelo Tommaso. Miriam Candurro ne ha fatta di strada nella sua vita, prima L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 5 aprile 2021) , e quanti figli ha la coppia, sono davvero una famiglia bellissima. La stiamo ammirando ad Un posto al sole, vestire i panni di Serena, in coppia con Filippo Sartori, interpretato da Michelangelo Tommaso.ne ha fatta di strada nella sua, prima L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Stasera a #CasaUpas sarà con noi Miriam Candurro! Vi aspettiamo alle 21.15 circa sul nostro profilo Instagram per commentare… - upasclaire : RT @UPAS_Rai: Stasera a #CasaUpas sarà con noi Miriam Candurro! Vi aspettiamo alle 21.15 circa sul nostro profilo Instagram per commentare… - UPAS_Rai : Stasera a #CasaUpas sarà con noi Miriam Candurro! Vi aspettiamo alle 21.15 circa sul nostro profilo Instagram per c… - untuffoalcuore : Come scegliete i libri? Io li scelgo sicuramente per la trama, qualche volta per autore e casa editrice, più rarame… -