LIVE – Monza-Pescara 1-1 | Serie B 2020 2021 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 aprile 2021) Ladi, match valido per la trentaduesima giornata di. Allo stadio Brianteo una delle candidate principali alla promozionecome quella brianzola proverà a trovare i tre punti contro gli abruzzesi in piena lotta per evitare la retrocessione. Fischio d’inizio alle ore 15 di lunedì 5 aprile, chi riuscirà ad avere la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA1-1 (23? Frattesi. 72? Ceter) 86? – Si fa vedere anche il, ma il destro di Vokic termina alto 84? –Doppio cambio nel: Diaw e Barberis lasciano il campo per ...