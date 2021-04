Libri da leggere assolutamente: attenti al Cane… (Di lunedì 5 aprile 2021) Il Cane (Mondadori, in libreria) è tra i Libri usciti in queste settimane da leggere assolutamente. È il primo libro di AKIZ: ce lo siamo fatti raccontare (senza spoiler, ma con assaggi succulenti) da lui… Lui, è il regista tedesco AKIZ (vero nome: Achim Bornhak), e le pagine sono quelle del suo primo libro Il Cane edito da Mondadori. Uno di quei Libri, romanzi da leggere assolutamente. Da scoprire. Iniziare e farsi portare via. Cercalo nella tua libreria di fiducia, acquistalo online su Amazon… Basta che non te lo lasci scappare. La storia, anche se tratta di food porn, drugs, sex, rock & roll, è la cartina di tornasole della propria anima. E del prezzo che siamo disposti a pagare per fare ciò che amiamo fare. Il Cane e tutto quello che nasconde sotto il titolo, ce lo siamo ... Leggi su amica (Di lunedì 5 aprile 2021) Il Cane (Mondadori, in libreria) è tra iusciti in queste settimane da. È il primo libro di AKIZ: ce lo siamo fatti raccontare (senza spoiler, ma con assaggi succulenti) da lui… Lui, è il regista tedesco AKIZ (vero nome: Achim Bornhak), e le pagine sono quelle del suo primo libro Il Cane edito da Mondadori. Uno di quei, romanzi da. Da scoprire. Iniziare e farsi portare via. Cercalo nella tua libreria di fiducia, acquistalo online su Amazon… Basta che non te lo lasci scappare. La storia, anche se tratta di food porn, drugs, sex, rock & roll, è la cartina di tornasole della propria anima. E del prezzo che siamo disposti a pagare per fare ciò che amiamo fare. Il Cane e tutto quello che nasconde sotto il titolo, ce lo siamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Libri leggere Online sul sito di 'Pagine a colori' i video degli autori Corradini, Marconi e Sarfatti ... nei quali ha proposto i suoi libri "Solo una parola", "Annalilla" e "Veglia su di me" sviluppando un dialogo "virtuale" con i ragazzi che hanno avuto la possibilità di leggere le opere e di fare ...

L'impegno delle case editrici per una narrazione senza stereotipi di genere Tra le pagine del volume si potevano leggere espressioni quali: "Rossella è così bella da sembrare ...di autoregolamentazione che guida autori e redattori nella progettazione e nella stesura dei libri,...

I libri da leggere: le uscite di Aprile 2021 Tom's Hardware Italia La fedeltà e il riscatto. Noemi la migrante si alzò Il Libro di Rut inizia con un’altra donna di Betlemme: Noemi (o Naomi). La Bibbia va letta tutta insieme, perché, come nella vita, il senso di una parola lo si trova anche in un’altra, anche lontana.

Leggere:tutti di aprile all'insegna del... rispetto È in edicola dal 7 aprile il nuovo numero di Leggere:tutti, che questo mese ha deciso di affrontare il tema del "rispetto".

