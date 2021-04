La Francia produce “in casa” i vaccini: 250mila dosi entro fine anno. Macron: “Questione di indipendenza” (Di lunedì 5 aprile 2021) L’investimento, partecipato anche dallo Stato, è stato di diversi milioni. Ma dopo 5 mesi di preparazione la Francia è pronta per avviare entro i suoi confini la produzione dei vaccini grazie a diverse fabbriche subappaltatrici, che porterà alla messa a punto di 250 milioni di dosi entro la fine dell’anno. L’obiettivo di questa produzione nazionale è quella che il presidente Emmanuel Macron ha definito “una Questione di indipendenza”. I primi flaconi ‘made in France’ usciranno dai laboratori della Delpharm, che ha firmato da tempo un contratto con Pfizer e BioNTech. A metà aprile si attiveranno anche Recipharm e la sua fabbrica che ha un accordo con Moderna. Poi, Sanofi che, in attesa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) L’investimento, partecipato anche dallo Stato, è stato di diversi milioni. Ma dopo 5 mesi di preparazione laè pronta per avviarei suoi confini la produzione deigrazie a diverse fabbriche subappaltatrici, che porterà alla messa a punto di 250 milioni diladell’. L’obiettivo di questa produzione nazionale è quella che il presidente Emmanuelha definito “unadi”. I primi flaconi ‘made in France’ uscirdai laboratori della Delpharm, che ha firmato da tempo un contratto con Pfizer e BioNTech. A metà aprile si attiveranche Recipharm e la sua fabbrica che ha un accordo con Moderna. Poi, Sanofi che, in attesa ...

