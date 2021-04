Juventus-Napoli, Pirlo in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di lunedì 5 aprile 2021) La data, l’orario e la diretta tv e streaming della conferenza stampa di Andrea Pirlo alla vigilia di Juventus-Napoli, match valevole per il recupero della terza giornata di Serie A 2020/2021. Situazione estremamente delicata per i bianconeri, reduci da un solo punto nelle ultime due partite, che ha oramai compromesso la lotta scudetto. Nella partita contro i partenopei serve una segnale forte, il tecnico bresciano presenterà i temi della partita alle ore 15:00 di martedì 6 aprile. Diretta tv su Sky Sport 24 e Juventus Tv, streaming su Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) La, l’e la diretta tv edelladi Andreaalla vigilia di, match valevole per il recupero della terza giornata di Serie A 2020/2021. Situazione estremamente delicata per i bianconeri, reduci da un solo punto nelle ultime due partite, che ha oramai compromesso la lotta scudetto. Nella partita contro i partenopei serve una segnale forte, il tecnico bresciano presenterà i temi della partita alle ore 15:00 di martedì 6 aprile. Diretta tv su Sky Sport 24 eTv,su Sky Go. SportFace.

