Il cambio di paradigma e la terra incognita della PA del post pandemia (Di lunedì 5 aprile 2021) L’Italia, come noto, è il Paese dei 60 milioni di CT della Nazionale di calcio e di esperti della pubblica amministrazione: non c’è chi non abbia pronta da scodellare la propria, personalissima idea di come riformare i mali e le disfunzioni della macchina amministrativa Italiana, magari attraverso la messa a punto della “madre di tutte le riforme”. Non può negarsi, tuttavia, che gli ultimi inquilini di Palazzo Vidoni abbiano sostanzialmente fatto propria una strategia meno aggressiva ma non per questo meno ambiziosa, tendente a rinunciare all’ennesima grande riforma ma mirante ad aggiustare, affinare e oliare gli ingranaggi. Come sempre, è la politica, con il Governo e le sue maggioranze a dettare l’agenda, ma sembra farsi strada, nel dibattito generale del Paese, l’idea che la PA non sia un costo per ... Leggi su formiche (Di lunedì 5 aprile 2021) L’Italia, come noto, è il Paese dei 60 milioni di CTNazionale di calcio e di espertipubblica amministrazione: non c’è chi non abbia pronta da score la propria, personalissima idea di come riformare i mali e le disfunzionimacchina amministrativa Italiana, magari attraverso la messa a punto“madre di tutte le riforme”. Non può negarsi, tuttavia, che gli ultimi inquilini di Palazzo Vidoni abbiano sostanzialmente fatto propria una strategia meno aggressiva ma non per questo meno ambiziosa, tendente a rinunciare all’ennesima grande riforma ma mirante ad aggiustare, affinare e oliare gli ingranaggi. Come sempre, è la politica, con il Governo e le sue maggioranze a dettare l’agenda, ma sembra farsi strada, nel dibattito generale del Paese, l’idea che la PA non sia un costo per ...

Advertising

SebastianoRus10 : RT @martinacarletti: Se vogliamo un cambio di paradigma non possiamo prescindere dal destino che investì i vari Gramsci, Mattei, Di Vittori… - claudioboogiem1 : UN CAMBIO DI PARADIGMA per creare un Mondo Migliore grazie al SISTEMA EC... - DanieleBerghino : @luies86 @eccemarco @fillycarre @ricpuglisi Sicuramente Elon Musk è migliore di me, guarda cosa ha realizzato e con… - Sofia04052020 : RT @Consumerlab1: Insieme agli USA, l'#Italia è l'unico Paese al mondo ad aver assegnato dignità giuridica alle #BCorporation: un cambio di… - _ForeverBb : @chetempochefa Sono bastati gli ultimi quarant'anni di mediazione e diplomazia. I risultati si vedono. Cambio paradigma please. -

Ultime Notizie dalla rete : cambio paradigma Idee ribelli: Autonomi Tutelati Alla luce di questo probabile diciamo cambio di paradigma, che tipo di welfare sarà necessario costruire? Quindi è possibile adottare in futuro cassa integrazione e ammortizzatori sociali? E ...

Lo spazio per un Centro moderato e liberale (riformista) resta aperto! Dall'altra, chi tenta un cambio di paradigma o di livello europeo nel campo di centro - destra. A mio parere entrambe le azioni non hanno i titoli o i presupposti per le sfide che si ...

Un nuovo paradigma di business per un futuro più equo e sostenibile Il Sole 24 ORE La ripartenza secondo Draghi? Prima vaccinare tutti gli over 70 Le restrizioni sono vicine al punto di non ritornoe pensare di protarre l'emergenza all'infinito rischia di prostrare le persone oltre il limite dell'accettabile. Nello specifico, Draghi pensa che non ...

Bper Banca lancia Dots, la nuova App dedicata ai giovani Si tratta di una App sviluppata per i Sistemi Operativi iOS (Apple) e Android, con la quale è possibile gestire una carta con IBAN abbinata a un conto di moneta elettronica, inviare e ricevere denaro ...

Alla luce di questo probabile diciamodi, che tipo di welfare sarà necessario costruire? Quindi è possibile adottare in futuro cassa integrazione e ammortizzatori sociali? E ...Dall'altra, chi tenta undio di livello europeo nel campo di centro - destra. A mio parere entrambe le azioni non hanno i titoli o i presupposti per le sfide che si ...Le restrizioni sono vicine al punto di non ritornoe pensare di protarre l'emergenza all'infinito rischia di prostrare le persone oltre il limite dell'accettabile. Nello specifico, Draghi pensa che non ...Si tratta di una App sviluppata per i Sistemi Operativi iOS (Apple) e Android, con la quale è possibile gestire una carta con IBAN abbinata a un conto di moneta elettronica, inviare e ricevere denaro ...