Giorgi-Baptiste in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Charleston 2021 (Di lunedì 5 aprile 2021) Camila Giorgi dovrà vedersela con Hailey Baptiste, in occasione del primo turno del Wta 500 di Charleston 2021. L’azzurra inizierà il proprio percorso negli Stati Uniti affrontando una giocatrice di casa, particolarmente in forma in questo periodo storico. Lo scontro tra le giocatrici in questione si svolgerà martedì 6 aprile, con orario d’inizio attualmente da definire. SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti dell’evento statunitense e potrà offrirne la diretta televisiva, con streaming disponibile sul sito ufficiale dell’emittente. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti al termine della disputa. IL TABELLONE IL MONTEPREMI SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) Camiladovrà vedersela con Hailey, in occasione del primo turno del Wta 500 di. L’azzurra inizierà il proprio percorso negli Stati Uniti affrontando una giocatrice di casa, particolarmente in forma in questo periodo storico. Lo scontro tra le giocatrici in questione si svolgerà martedì 6 aprile, cond’inizio attualmente da definire. SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti dell’evento statunitense e potrà offrirne latelevisiva, condisponibile sul sito ufficiale dell’emittente. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti al termine della disputa. IL TABELLONE IL MONTEPREMI SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Giorgi-#Baptiste in tv: come e quando seguire il match in diretta (#WtaCharleston) -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgi Baptiste GIORGI-Baptiste in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Charleston 2021 Sportface.it TENNIS: TORNEO CHARLESTON. GIORGI E TREVISAN IN TABELLONE ROMA (ITALPRESS) - Sono due le azzurre al via nel main draw del "Volvo Car Open", torneo WTA 500 con un montepremi di 565.530 dollari che si disputa sui campi in terra verde di Charleston, in South Ca ...

WTA Charleston, Barty e Kenin guidano il draw. In gara anche Giorgi e Trevisan Al via lunedì il WTA 500 di Charleston, sulla terra verde. Trevisan e Giorgi strette nella morsa di Ons Jabeur. In tabellone anche Muguruza e Kvitova, Keys campionessa in carica ...

ROMA (ITALPRESS) - Sono due le azzurre al via nel main draw del "Volvo Car Open", torneo WTA 500 con un montepremi di 565.530 dollari che si disputa sui campi in terra verde di Charleston, in South Ca ...Al via lunedì il WTA 500 di Charleston, sulla terra verde. Trevisan e Giorgi strette nella morsa di Ons Jabeur. In tabellone anche Muguruza e Kvitova, Keys campionessa in carica ...