Covid, tra ieri e oggi 309 sanzioni nel Napoletano (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ di 309 sanzioni, finora, il bilancio dei controlli per il rispetto delle norme antiCovid effettuati a Pasqua e Pasquetta dai Carabinieri del Comando provinciale di Napoli. ieri le multe sono state 203: 105 nella città di Napoli, 50 nell’area sud (Torre Annunziata e comuni limitrofi) e 48 nell’area nord della provincia partenopea. Il bilancio dei controlli nel Lunedì in albis – eseguiti anche con il contributo del nucleo carabinieri Elicotteristi e delle motovedette dell’Arma – è di 106 sanzioni, di cui 40 nella città di Napoli. A Castellammare e nei comuni limitrofi le sanzioni sono state 36, 30 quelle elevate nell’area nord della provincia partenopea ( L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ di 309, finora, il bilancio dei controlli per il rispetto delle norme antieffettuati a Pasqua e Pasquetta dai Carabindel Comando provinciale di Napoli.le multe sono state 203: 105 nella città di Napoli, 50 nell’area sud (Torre Annunziata e comuni limitrofi) e 48 nell’area nord della provincia partenopea. Il bilancio dei controlli nel Lunedì in albis – eseguiti anche con il contributo del nucleo carabinElicotteristi e delle motovedette dell’Arma – è di 106, di cui 40 nella città di Napoli. A Castellammare e nei comuni limitrofi lesono state 36, 30 quelle elevate nell’area nord della provincia partenopea ( L'articolo proviene da Anteprima24.it.

