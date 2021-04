“Riaprire tutto o è sequestro di persona?”, la risposta di Paolo Hendel ai politici che la sparano grossa sul Covid (Di domenica 4 aprile 2021) “Questa polemica tra aperturisti e chiusuristi proprio non la capisco. Ci sono alcuni politici che di fronte alle chiusure per limitare la diffusione del virus parlano di sequestro di persona. È come andare a fare la visita della prostata e poi lamentarsi con l’urologo per violazione di domicilio“. Con la consueta ironia Paolo Hendel commenta i fatti di cronaca e, in particolare, nel video, mette l’accento su quei politici a favore delle aperture a tutti i costi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) “Questa polemica tra aperturisti e chiusuristi proprio non la capisco. Ci sono alcuniche di fronte alle chiusure per limitare la diffusione del virus parlano didi. È come andare a fare la visita della prostata e poi lamentarsi con l’urologo per violazione di domicilio“. Con la consueta ironiacommenta i fatti di cronaca e, in particolare, nel video, mette l’accento su queia favore delle aperture a tutti i costi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

