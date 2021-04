"Non dovevi, non mi piacciono queste cose". Enrico Papi gela Mara Venier: il dramma privato che non voleva rivelare (Di domenica 4 aprile 2021) Un po' a sorpresa su Rai1 è apparso Enrico Papi, ex volto storico di Sarabanda e attuale conduttore di punta di Tv8. Papi è stato ospite di Mara Venier a Domenica In, dove per la prima volta ha parlato in pubblico della perdita della mamma Luciana. Un dolore immenso che lo ha messo in grande difficoltà: “No, ma non dovevi - ha iniziato a fare alla padrona di casa - mi dispiace, ma non mi piacciono molto queste cose. È stata una grande perdita”. Papi non è riuscito a trattenere le lacrime, travolto dall'onda emotiva, come è normale che sia in questi casi: “Donna di una generosità estrema, che mi ha insegnato a esserlo. Molto forte. Ha sofferto, ma fino all'ultimo cercava la battuta”, ha dichiarato a proposito ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Un po' a sorpresa su Rai1 è apparso, ex volto storico di Sarabanda e attuale conduttore di punta di Tv8.è stato ospite dia Domenica In, dove per la prima volta ha parlato in pubblico della perdita della mamma Luciana. Un dolore immenso che lo ha messo in grande difficoltà: “No, ma non- ha iniziato a fare alla padrona di casa - mi dispiace, ma non mimolto. È stata una grande perdita”.non è riuscito a trattenere le lacrime, travolto dall'onda emotiva, come è normale che sia in questi casi: “Donna di una generosità estrema, che mi ha insegnato a esserlo. Molto forte. Ha sofferto, ma fino all'ultimo cercava la battuta”, ha dichiarato a proposito ...

