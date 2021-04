LIVE Civitanova-Trento 25-27, Superlega volley in DIRETTA: rimonta per i ragazzi di Lorenzetti nel primo parziale! (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE2 25-27 Parallela vincente di Nimir, che regala il primo set ai suoi. Trento ha fatto un vero e proprio miracolo, Blengini non è affatto soddisfatto. 25-26 Murone di Lucarelli su Rychlicki, Trento ha ribaltato la situazione. 25-25 Esce il servizio di Simon. 25-24 Finisce qui la serie al servizio di Nimir e la Lube torna a set-point. 24-24 Ace di Abdel Aziz, si va ai vantaggi. 24-23 Non trova il campo Leal, alla Lube resta solo un set-point. 24-22 Alazata a una mano pazzesca di Giannelli, poi ci pensa in attacco Nimir. 24-21 Spreca tutto con un bagher impreciso Podrascanin, sono tre set-point per Civitanova. 23-21 Passa in parallela questa volta Kooy. 23-20 Stampatona di Simon su Kooy, punto che potrebbe essere determinante. 22-20 Nimir non trova ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2 25-27 Parallela vincente di Nimir, che regala ilset ai suoi.ha fatto un vero e proprio miracolo, Blengini non è affatto soddisfatto. 25-26 Murone di Lucarelli su Rychlicki,ha ribaltato la situazione. 25-25 Esce il servizio di Simon. 25-24 Finisce qui la serie al servizio di Nimir e la Lube torna a set-point. 24-24 Ace di Abdel Aziz, si va ai vantaggi. 24-23 Non trova il campo Leal, alla Lube resta solo un set-point. 24-22 Alazata a una mano pazzesca di Giannelli, poi ci pensa in attacco Nimir. 24-21 Spreca tutto con un bagher impreciso Podrascanin, sono tre set-point per. 23-21 Passa in parallela questa volta Kooy. 23-20 Stampatona di Simon su Kooy, punto che potrebbe essere determinante. 22-20 Nimir non trova ...

