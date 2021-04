La spettacolare “parata d’oro” per trasferire le mummie dei faraoni nel nuovo museo de Il Cairo: si teme per la “maledizione di Tutankhamon” (Di domenica 4 aprile 2021) Al Cairo, ieri sera, c’è stata la spettacolare “parata d’oro” che ha permesso il trasferimento di 22 mummie di faraoni e regine dell’antico Egitto al nuovo museo nazionale della civiltà egizia. Numerosi figuranti, vestiti come l’antica tradizione, hanno accompagnato il viaggio degli antichi re. Qualcuno, tuttavia, ha tirato in ballo il celebre Tutankhamon e la possibilità che si verifichi una serie di maledizioni. Il motivo risiederebbe in una frase scritta sulla sua tomba, scoperta da Howard Carter nel 1922: “La morte verrà con ali veloci per coloro che disturberanno la pace del re”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Al, ieri sera, c’è stata la” che ha permesso il trasferimento di 22die regine dell’antico Egitto alnazionale della civiltà egizia. Numerosi figuranti, vestiti come l’antica tradizione, hanno accompagnato il viaggio degli antichi re. Qualcuno, tuttavia, ha tirato in ballo il celebree la possibilità che si verifichi una serie di maledizioni. Il motivo risiederebbe in una frase scritta sulla sua tomba, scoperta da Howard Carter nel 1922: “La morte verrà con ali veloci per coloro che disturberanno la pace del re”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

