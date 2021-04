Una serata tra amici stasera su Rai 1: gli ospiti (Di sabato 3 aprile 2021) Per il sabato sera di Pasqua, la Rai gioca l’asso Christian de Sica. Il ciclo “A grande richiesta” è stato uno dei flop della stagione di Rai 1, con ascolti molto bassi, per nulla in linea con i numeri che la rete registra di solito. Si chiude questa sera, tornando al sabato e sfidando amici 20, con lo speciale Una serata tra amici, che vedrà appunto l’attore romano protagonista. Ovviamente de Sica non sarà da solo. Tanti gli ospiti per questa serata in compagnia di grandi amici che si alterneranno sul palco. Scopriamo maggiori dettagli con le anticipazioni, eccole per voi. Una serata tra amici stasera su Rai 1: tutti gli ospiti “Una serata tra amici” è un importante one man ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 3 aprile 2021) Per il sabato sera di Pasqua, la Rai gioca l’asso Christian de Sica. Il ciclo “A grande richiesta” è stato uno dei flop della stagione di Rai 1, con ascolti molto bassi, per nulla in linea con i numeri che la rete registra di solito. Si chiude questa sera, tornando al sabato e sfidando20, con lo speciale Unatra, che vedrà appunto l’attore romano protagonista. Ovviamente de Sica non sarà da solo. Tanti gliper questain compagnia di grandiche si alterneranno sul palco. Scopriamo maggiori dettagli con le anticipazioni, eccole per voi. Unatrasu Rai 1: tutti gli“Unatra” è un importante one man ...

Advertising

Eurosport_IT : Una serata da CAMPIONE! ?????? In due ore e mezza, Sinner batte Bautista Agut in tre set equilibrati e conquista la p… - WittyTV : DOMANI 3 Aprile, in prima serata su Canale 5 la terza puntata del Serale di #Amici20 ed Elena ha una sorpresa per v… - reportrai3 : Morte dell'ex dipendente e ultrà della Juventus Raffaello Bucci, chiesta l'archiviazione. Non sarebbe stato ucciso,… - Mutii62251551 : @SusanPotterhead Però ha dato una svolta alla nostra serata! Adesso attendiamo delle gioie anche oggi! ?? - DanielPasinato : @Mayster_10 @MattiaNovara_ @Bvffalo_x @ISparta7I @Riccard08307995 @xOtvka_96 @GLDDinho7 @GLDTia4 @XXGUCCIXXX… -