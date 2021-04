Ternana | storia di un dominio | è Serie B!

(Di sabato 3 aprile 2021) Una stagione stracciata, stradominata, fin dall’inizio. Latorna inB dopo due campionati, una cavalcata incredibile: gli investimenti della società con il patron Bandecchi in prima fila, lo straordinario lavoro di Cristiano Lucarelli. Il 4-1 all’Avellino (subito Falletti dopo un minuto, quindi i gol di Paghera, Furlan e Partipilo) porta laa quota 81 in classifica, nessuno può raggiungerla. Con una strabiliante differenza reti di più 56, autentica macchina da gol per una squadra che non si è fermata mai, che ha saputo soltanto vincere e che a lungo è stata l’unica imbattuta nei cinque campionati top in Europa. E che ora si gode il ritorno inB,di un. pic.twitter.com/3FHGlSGUGa —Official ...

E' la vittoria di una squadra che ha scritto la storia della categoria e di Bandecchi, che dopo ... Applausi alla Ternana, alle Fere e a Lucarelli. Sempre all'attacco. Anche del Bayern campione d'... Ma la città comunque esulta per un risultato importante, storico, basilare per dare nuova linfa a una squadra che adesso, al piano di sopra, ha voglia di stupire. Dopo 1056 giorni di Serie C la Ternana torna in Serie B.