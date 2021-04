Ternana, si festeggia la promozione in Serie B nonostante la zona rossa (Di sabato 3 aprile 2021) Festa a Terni per la promozione della Ternana in Serie B: la matematica è giunta grazie alla vittoria odierna in casa contro l’Avellino. nonostante gli inviti della vigilia da parte delle autorità a festeggiare in casa, in virtù della zona rossa, tante le persone di tutte le età che dopo la fine della partita sono scese per le vie del centro della città con maglie e bandiere rossoverdi. Le strade si sono riempite di auto che hanno fatto risuonare i clacson, tra i cori della gente. Le forze dell’ordine presidiano l’area intorno allo stadio, nella quale la circolazione fino a “cessate esigenze” è limitata con ogni mezzo. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Festa a Terni per ladellainB: la matematica è giunta grazie alla vittoria odierna in casa contro l’Avellino.gli inviti della vigilia da parte delle autorità are in casa, in virtù della, tante le persone di tutte le età che dopo la fine della partita sono scese per le vie del centro della città con maglie e bandiere rossoverdi. Le strade si sono riempite di auto che hanno fatto risuonare i clacson, tra i cori della gente. Le forze dell’ordine presidiano l’area intorno allo stadio, nella quale la circolazione fino a “cessate esigenze” è limitata con ogni mezzo. SportFace.

