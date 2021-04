Le banlieue in guerra contro la polizia

Leggi su panorama

(Di sabato 3 aprile 2021) Molte periferie francesi sono ormai fuorillo. Ma, al di là dell'ordine pubblico in pericolo, a preoccupare è la negazione del problema. Che, per un malinteso garantismo socioculturale, non distingue più tra immigrazione e delinquenza. Intanto in Italia, da Torino a Napoli, si registrano segnali di un malessere analogo. Non sono ancora le sei del pomeriggio a Poissy, negli Yvelines, area metropolitana di Parigi, quando in rue de Villiers qualcuno chiama la. Una volta sul posto, la pattuglia è disorientata, non c'è alcuna emergenza. Poi l'agguato. La pioggia di pietre e oggetti non meglio identificati sugli agenti, al grido di «Uccidili! Uccidili!». Aggressioni con esplosivi, fuochi d'artificio (l'ultima moda tra le gang d'Oltralpe), auto in fiamme, accoltellamenti sono ormai la quotidianità per le forze dell'ordine, di cui l'episodio ...