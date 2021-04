Lazio-Spezia 1-0 La diretta: la sblocca Lazzari, poi si divora il raddoppio (Di sabato 3 aprile 2021) 17'st Altra occasione per Lazzari, che sbaglia la scelta - forse voleva crossare - mentre Zoet è fuori dalla porta. Grande opportunità per mettere in cassaforte il... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 3 aprile 2021) 17'st Altra occasione per, che sbaglia la scelta - forse voleva crossare - mentre Zoet è fuori dalla porta. Grande opportunità per mettere in cassaforte il...

Advertising

CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Sassuolo 0-1 Roma Lazio 0-0 Spezia Atalanta 2-1 Udinese Napoli 3-1 Crotone Genoa 1-1 Fiorentin… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Atalanta 2-1 Udinese Benevento 1-0 Parma Cagliari 0-0 Verona Genoa 1-1 Fiorentina Lazio 0-0 Spezia Na… - lollo_interista : @barellav24 Sì? non sto seguendo Lazio-Spezia ?? - AgoCannella : @enrick81 @napoliforever89 @Tvottiano @famigliasimpson @MiChiamoFranco @OltreTv @misterf_tweets @tw_fyvry… -