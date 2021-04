Juve, ecco la previsione: “Ronaldo all’80% fará questo” (Di sabato 3 aprile 2021) Filippo Cornacchia, giornalista di Tuttosport, ai microfoni di CMIT TV di Calciomercato.it ha parlato del futuro di CR7 La Juventus sta vivendo un periodo non facile. Dopo l’eliminazione dalla Champions ad opera del Porto e della sconfitta contro il Benevento, il caso di Dybala, Arthur e Mckennie pescati dai carabinieri a violare norme anti-Covid, di questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 3 aprile 2021) Filippo Cornacchia, giornalista di Tuttosport, ai microfoni di CMIT TV di Calciomercato.it ha parlato del futuro di CR7 Lantus sta vivendo un periodo non facile. Dopo l’eliminazione dalla Champions ad opera del Porto e della sconfitta contro il Benevento, il caso di Dybala, Arthur e Mckennie pescati dai carabinieri a violare norme anti-Covid, diarticolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

infoitsport : Calciomercato Juve, Sampaoli su Milik: «Ecco la nostra volontà» - ValBazz : RT @SandroSca: 'Ste cose con Moggi e Lippi non succedevano, né con Marotta e Conte' 'Erano veri professionisti e la società non faceva arri… - EnricoGiunta : RT @SandroSca: 'Ste cose con Moggi e Lippi non succedevano, né con Marotta e Conte' 'Erano veri professionisti e la società non faceva arri… - gianlucaeboli1 : RT @SandroSca: 'Ste cose con Moggi e Lippi non succedevano, né con Marotta e Conte' 'Erano veri professionisti e la società non faceva arri… - LaraMarsiglia : RT @SandroSca: 'Ste cose con Moggi e Lippi non succedevano, né con Marotta e Conte' 'Erano veri professionisti e la società non faceva arri… -