Domenica In, puntata di Pasqua: gli ospiti del 4 aprile (Di sabato 3 aprile 2021) La 30esima puntata di Domenica In, in onda domani 4 aprile, giorno di Pasqua, in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento. In apertura, interverrà il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri per parlare della campagna di vaccinazione e dell'arrivo dei nuovi vaccini; il prof. Francesco Le Foche, immunologo clinico del Policlinico 'Umberto I' di Roma, farà il punto sui vaccini attualmente a disposizione nel nostro Paese e sulla nuove terapie con gli anticorpi monoclonali. In collegamento Orietta Berti e Katia Ricciarelli entrambe in attesa di fare il vaccino, mentre in studio ci sarà Giovanna Ralli. Cristiano Malgioglio si racconterà tra carriera e vita privata per poi esibirsi con alcuni dei suoi ...

