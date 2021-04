Covid Sicilia: le regole da osservare a Pasqua e Pasquetta (Di sabato 3 aprile 2021) Fino al 5 aprile la Sicilia è zona rossa per il Covid, come le altre regioni italiane. Le restrizioni in vigore tuttavia consentono alcune deroghe in occasione delle festività: a Pasqua e Pasquetta si avrà la possibilità di visitare amici e parenti (massimo due adulti ed eventuali minori di 14 anni) ma all’interno della stessa Regione e presso le loro abitazioni. Le deroghe concesse per le festività non si potranno applicare nei 31 comuni dov’è stata istituita la “zona rossa”, non in via preventiva come per tutte le regioni italiane, ma a causa della grave situazione epidemiologica dovuta all’incremento dei contagi. Per quanto riguarda i servizi di ristorazione, anche nei Comuni Siciliani dichiarati “zona rossa” verranno comunque applicate le norme nazionali. Ecco quindi le regole ... Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 3 aprile 2021) Fino al 5 aprile laè zona rossa per il, come le altre regioni italiane. Le restrizioni in vigore tuttavia consentono alcune deroghe in occasione delle festività: asi avrà la possibilità di visitare amici e parenti (massimo due adulti ed eventuali minori di 14 anni) ma all’interno della stessa Regione e presso le loro abitazioni. Le deroghe concesse per le festività non si potranno applicare nei 31 comuni dov’è stata istituita la “zona rossa”, non in via preventiva come per tutte le regioni italiane, ma a causa della grave situazione epidemiologica dovuta all’incremento dei contagi. Per quanto riguarda i servizi di ristorazione, anche nei Comunini dichiarati “zona rossa” verranno comunque applicate le norme nazionali. Ecco quindi le...

Advertising

NicolaMorra63 : In #Sicilia l'assessore alla Salute #Razza è indagato e tre dipendenti della Regione sono stati arrestati.… - petergomezblog : Sicilia, “dati Covid falsi comunicati all’Iss per evitare restrizioni”: tre arresti. Indagato anche l’assessore reg… - FBiasin : 'I deceduti glieli devo lasciare o glieli spalmo?'. 'Spalmiamoli un poco'. Così l'assessore alla Salute #Razza dice… - AeroportoPa : Apertura @TgrSicilia sul traffico passeggeri nel periodo pasquale e sui controlli sanitari anti-Covid all’… - euronewsit : In Francia si vaccina allo stadio, in Sicilia nelle parrocchie. L'Europa prova ad accelerare nella campagna di vacc… -