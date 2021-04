Celebriamo De Gregori per riscoprire la poetica in musica

Leggi su panorama

(Di sabato 3 aprile 2021) Francesco De, per i suoi tanti estimatori «il Principe», compie 70 anni. Deè stato ed è ancora uno dei padri nobili dellaitaliana d'autore contemporanea, insieme a artisti come Fabrizio de Andrè, con cui ha spesso collaborato, ma anche Francesco Guccini, Franco Battiato e altri autori come Ivano Fossati, Lucio Dalla, Massimo Bubola. Usando un'espressione del cantautore romano, sono tutti «compagni di viaggio» di intere generazioni che hanno attraversato gli anni Settanta, Ottanta, Novanta e i primi decenni del Duemila. Sono artisti che hanno scelto la canzone per esprimersi, per contribuire alla comprensione del proprio tempo e del proprio cuore, dando però voce alla testa e al cuore di tutti. Domani si celebra De, settantenne con tanti progetti ancora in cantiere, frenati dal Covid in ...