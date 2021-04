Benedetta Pilato: “Speravo meglio dopo stamattina. Sui 100 sono sempre più confidente” (Di sabato 3 aprile 2021) Benedetta Pilato ha vinto i 50 metri rana ai Campionati Italiani Assoluti, ma non è riuscita a firmare il grande tempo che sperava. dopo il 29.62 del mattino, ad appena un centesimo dal già suo record italiano, l’azzurra sperava di migliorare e invece ha toccato la piastra in 29.91. La pugliese ha commentato ai microfoni della Rai: “meglio stamattina. Mi aspettavo meglio, vedendo stamattina, ma va bene. Io sono molto contenta per questi Assoluti, non ho preparato queste gare, avendo già il pass olimpico. Infatti ieri ero soddisfatta, oggi pomeriggio mi aspettavo meglio. Gli Europei saranno una tappa importante e poi si andrà a Tokyo. Mentalmente sono molto serena, anche sui 100 sono ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021)ha vinto i 50 metri rana ai Campionati Italiani Assoluti, ma non è riuscita a firmare il grande tempo che sperava.il 29.62 del mattino, ad appena un centesimo dal già suo record italiano, l’azzurra sperava di migliorare e invece ha toccato la piastra in 29.91. La pugliese ha commentato ai microfoni della Rai: “. Mi aspettavo, vedendo, ma va bene. Iomolto contenta per questi Assoluti, non ho preparato queste gare, avendo già il pass olimpico. Infatti ieri ero soddisfatta, oggi pomeriggio mi aspettavo. Gli Europei saranno una tappa importante e poi si andrà a Tokyo. Mentalmentemolto serena, anche sui 100...

