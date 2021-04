Prima smart working e tamponi, ora l'Erdis vaccina contro il Covid tutti i suoi dipendenti (Di venerdì 2 aprile 2021) URBINO - Dallo smart working ai tamponi, fino ai vaccini in autonomia. L'Erdis, Ente regionale per il diritto allo studio con il quartier generale ad Urbino , è pronto per dare avvio alla campagna di ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 2 aprile 2021) URBINO - Dalloai, fino ai vaccini in autonomia. L', Ente regionale per il diritto allo studio con il quartier generale ad Urbino , è pronto per dare avvio alla campagna di ...

Advertising

fattoquotidiano : SALTAFILA La Regione tarda a vaccinare gli over 80, ma in compenso i dipendenti dell'assessorato alla Sanità riceve… - zazoomblog : Prima smart working e tamponi ora lErdis vaccina contro il Covid tutti i suoi dipendenti - #Prima #smart #working… - doomboy : @fuoripostoluogo Guarda, per paradosso, anche prima della pandemia, dovendo girare per Roma ho sempre preferito mez… - Franciscktrue : @freelikeatree1 @drpbrock @bioccolo Ma si rendono conto che i 'southworker' potranno cambiare azienda e sceglierne… - superofferte : Ultimo venerdì in smart-working prima di #Pasqua2021??? Forse hai bisogno di un buon caffè!?? Grazie a questo… -