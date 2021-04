Padovan | “Ibrahimovic attento ai suoi record | si metta al servizio del Milan”

Advertising

Un attacco molto duro quello di Giancarlo. Il giornalista ai microfoni di Sky si schiera senza mezzi termini contro Zlatancriticando a fondo la sua avventura al Milan . Eppure il campione svedese è sembrato essere la ...... attaccante del Milan , ha segnato 5 gol in questa stagione, tutti senza; Lorenzo ... COM PER L'APPROFONDIMENTO DI GIANCARLOPER 100ESIMO MINUTOGiancarlo Padovan, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha espresso il suo pensiero su Zlatan Ibrahimovic: «In un pezzo di qualche giorno fa ho letto che Ibra è troppo attento ai suoi record, ai suoi ...Giancarlo Padovan, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: “In un pezzo di qualche giorno fa ho letto che Ibra è troppo attento ai suoi record, ai ...