Moto3 | risultati prove libere GP Doha 2021 | la classifica dei tempi Masia il più veloce

(Di venerdì 2 aprile 2021) Nelle1 disul circuito di Losail, in Qatar, lo spagnolo Jaime, vincitore del primo GP stagionale, è il piùcon il tempo di 2:05.360. Secondo posto per l’italiano classe 2001 Dennis Foggia su Honda (+0.562), arrivato davanti al ceco Filip Salac (+0.795) e il britannico John McPhee su Honda (+0.855). Top10 anche per Romano Fenati, al nono posto su Husqvarna (+1.350). LADEI1. 5 J.2:05.3602. 7 D. FOGGIA +0.562 3. 12 F. SALAC +0.795 4. 17 J. MCPHEE +0.855 5. 19 A. IZDIHAR +0.919 6. 92 Y. KUNII +1.037 7. 43 X. ARTIGAS +1.176 8. 27 K. TOBA +1.3159. 55 R. FENATI +1.350 10. 28 I. GUEVARA +1.418 SportFace.

Qatar: pagelle edella prima gara 2021 Italiani tra riconferme e rivincite Tra i molti piloti in cerca di conferme c'è l'italiano Niccolò Antonelli , autore domenica scorsa di una ......riesce ad allestire una seconda moto e nel 2015 schiera il giovane Jack Miller (ex) in coppia ... La squadra ha chiuso all'8° posto con 148 punti grazie soprattutto aidi Nakagami, ...Moto3 Gp Qatar 2 Prove Libere 1 - Jaume Masia, vincitore del Gran Premio del Qatar corso domenica scorsa, si è aggiudicato il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Doha ...Vincitore nel CEV Moto3 si è saputo mettere da subito in mostra. La settima posizione nel secondo GP potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. L’undicesimo posto non è il risultato che ci si ...