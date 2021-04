Moto, Ancma: marzo positivo per mercato due ruote (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – marzo reattivo per il mercato delle due ruote, nonostante le incertezze e difficoltà legate alla crisi pandemica. Il mercato italiano è cresciuto del 236,8% rispetto allo stesso mese 2020, condizionato dal lockdown. Le immatricolazioni sono state pari a 30.501 veicoli. “Il confronto con l’anno scorso è inevitabilmente viziato dalla chiusura della rete di vendita imposta con il primo lockdown, tuttavia un più opportuno e indicativo accostamento ai dati di marzo 2019, ci permette di registrare che, malgrado il perdurare delle incertezze economiche, il mercato è reattivo e che le due ruote si confermano come una delle soluzioni di mobilità più apprezzate” -dichiara Paolo Magri, presidente di Confindustria Ancma, commentando le ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) –reattivo per ildelle due, nonostante le incertezze e difficoltà legate alla crisi pandemica. Ilitaliano è cresciuto del 236,8% rispetto allo stesso mese 2020, condizionato dal lockdown. Le immatricolazioni sono state pari a 30.501 veicoli. “Il confronto con l’anno scorso è inevitabilmente viziato dalla chiusura della rete di vendita imposta con il primo lockdown, tuttavia un più opportuno e indicativo accostamento ai dati di2019, ci permette di registrare che, malgrado il perdurare delle incertezze economiche, ilè reattivo e che le duesi confermano come una delle soluzioni di mobilità più apprezzate” -dichiara Paolo Magri, presidente di Confindustria, commentando le ...

